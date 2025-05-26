МИД Финляндии обвиняет Россию в нарушении границ воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии инициировало вызов посла России Павла Кузнецова в связи с инцидентом, зафиксированным у побережья Порвоо 23 мая. Об этом сообщило информационное агентство Yle.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 23 мая», — говорится в статье.

Как передает издание, целью вызова является получение разъяснений от российской стороны по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. В МИД Финляндии подчеркнули серьёзность ситуации. Российскому послу будет вручена официальная нота.