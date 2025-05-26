МИД Финляндии обвиняет Россию в нарушении границ воздушного пространства
Yle: Финляндия вызвала посла РФ для объяснений из-за возможного нарушения границ
Финляндия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afif Ahsan
Министерство иностранных дел Финляндии инициировало вызов посла России Павла Кузнецова в связи с инцидентом, зафиксированным у побережья Порвоо 23 мая. Об этом сообщило информационное агентство Yle.
«Министерство иностранных дел вызвало посла России Павла Кузнецова для дачи разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Финляндии 23 мая», — говорится в статье.
Как передает издание, целью вызова является получение разъяснений от российской стороны по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. В МИД Финляндии подчеркнули серьёзность ситуации. Российскому послу будет вручена официальная нота.
Ранее глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен заявил об изменении подхода России в Балтийском море. По его утверждению, танкеры, составляющие так называемый «теневой флот», теперь якобы находятся под охраной военных судов. Министр отметил, что российское присутствие в акватории Финского залива фиксируется постоянно, однако вооруженное сопровождение судов является новой тенденцией.