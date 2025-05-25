Глава Минобороны Финляндии заявил, что военные сопровождают «теневой флот» РФ

Россия изменила тактику в Балтийском море — теперь танкеры, входящие в состав так называемого «теневого флота», якобы сопровождаются военными. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передаёт финская телекомпания Yle.

По его словам, российское присутствие в акватории Финского залива ощущалось постоянно, но в последнее время появилось вооружённое сопровождение судов. Министр подчеркнул, что речь идёт о «совершенно новой особенности» поведения РФ в регионе.