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23 мая, 06:41

«‎Стреножить флот»: Британия задумала нехорошее против российских кораблей в Чёрном море

Посол РФ Келин: Лондон пытается стреножить российский флот на Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D Duck studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D Duck studio

Великобритания прилагает всё новые попытки ограничить возможности российского флота на Чёрном море и именно с этой целью помогает военно-морским силам Украины. Об этом заявил посол РФ в Соединённом королевстве Андрей Келин.

«Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Чёрном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — сказал глава дипмиссии РФ в ответ на вопрос РИА «‎Новости» о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Украины.

Дипломат обратил внимание на то, что королевство занималось этим ещё до начала российской военной операции на Украине.

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На растущую агрессию Великобритании в отношении Черноморского региона ранее указал и помощник президента РФ, глава российской Морской коллегии Николай Патрушев. Он обвинил Лондон в попытках установить контроль над морем.

Андрей Бражников
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