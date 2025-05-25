«Настала очередь украинцев»: В Финляндии предупредили Киев о последствиях конфликта

Украинцам следует сдаться, пока не стало слишком поздно. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Если вы не остановите войну, когда вы проигрываете, она в конце концов дойдёт до вашего дома. Немцы узнали об этом 80 лет назад, и теперь, к большому сожалению, настала очередь украинцев узнать то же самое», — написал он.