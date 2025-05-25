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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 мая, 19:22

«Настала очередь украинцев»: В Финляндии предупредили Киев о последствиях конфликта

Малинен: Если Киев не прекратит войну, она придёт в каждый украинский дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Украинцам следует сдаться, пока не стало слишком поздно. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Если вы не остановите войну, когда вы проигрываете, она в конце концов дойдёт до вашего дома. Немцы узнали об этом 80 лет назад, и теперь, к большому сожалению, настала очередь украинцев узнать то же самое», — написал он.

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Ранее стало известно, что в скором времени должен состояться второй раунд российско-украинских переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовность киевских властей продолжить переговоры с Москвой «позитивным развитием». Но определённых решений по месту и времени проведения переговоров на данный момент нет.

Тимур Хингеев
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