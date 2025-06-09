Напуганный президент Эстонии требует гарантий обороны из-за гена «захватчика‎» в ДНК россиян

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в генах у россиян заложены «амбиции по захвату земель», поэтому соседям РФ приходится защищаться от «российской угрозы», в частности Таллин вынужден постоянно увеличивать размеры налогов для граждан ради формирования оборонного бюджета. Об этом политик сказал в интервью LRT.

«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. <...> Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны ещё и гарантии обороны», — сказал Карис.