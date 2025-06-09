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Регион
9 июня, 13:56

Напуганный президент Эстонии требует гарантий обороны из-за гена «захватчика‎» в ДНК россиян

Президент Эстонии Карис: У россиян в генах заложены «амбиции по захвату земель»

Алар Карис. Обложка © ТАСС / ЕРА

Алар Карис. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в генах у россиян заложены «амбиции по захвату земель», поэтому соседям РФ приходится защищаться от «российской угрозы», в частности Таллин вынужден постоянно увеличивать размеры налогов для граждан ради формирования оборонного бюджета. Об этом политик сказал в интервью LRT.

«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. <...> Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны ещё и гарантии обороны», — сказал Карис.

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Вместе с тем Карис уверен, что Эстония будет вынуждена вновь налаживать отношения с Россией, когда СВО завершится, ведь быть соседями и иметь общую границу эти страны не перестанут. Он напомнил, что государства Европы всю свою историю воевали друг другом, но для многих вчерашний враг сегодня является союзником.

Татьяна Миссуми
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