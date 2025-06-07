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7 июня, 13:49

Футболиста «Динамо» допросили в Эстонии из-за слов о России

Полиция Эстонии допросила футболиста «Динамо» Дасу из-за пророссийской позиции

Футболист Эли Даса. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Футболист Эли Даса. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Поездка в Эстонию может обернуться задержанием для Эли Дасы, израильского легионера московского «Динамо», из-за его пророссийских высказываний. Об этом пишет «Матч ТВ».

«На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придётся задержать его в Эстонии, чтобы ещё раз допросить», — указывает источник.

Причиной стало то, что перед отборочным матчем ЧМ-2026 Даса вызвал недовольство, заявив о благодарности московскому «Динамо» и дистанцировании от политики.

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Мария Любицкая
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