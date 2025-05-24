Футболиста «Краснодара» Кривцова тормознули гаишники после празднования чемпионства

Сотрудники ДПС задержали автомобиль, за рулём которого находился футболист «Краснодара» Никита Кривцов. Инцидент произошёл на выезде с территории спорткомплекса вскоре после того, как команда отпраздновала победу в РПЛ. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Никита Кривцов и сотрудники ДПС. Видео © Telegram / Mash на спорте

Согласно данным Telegram-канала, машину остановили при выезде со стадиона. Спортсмен сразу покинул салон и начал разговор по телефону. По предварительной информации, незадолго до этого Кривцов мог употребить шампанское в раздевалке и сесть за руль авто.