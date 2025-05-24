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24 мая, 20:15

Футболиста «Краснодара» Кривцова тормознули гаишники после празднования чемпионства

Mash на спорте: Полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС

Сотрудники ДПС задержали автомобиль, за рулём которого находился футболист «Краснодара» Никита Кривцов. Инцидент произошёл на выезде с территории спорткомплекса вскоре после того, как команда отпраздновала победу в РПЛ. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Никита Кривцов и сотрудники ДПС. Видео © Telegram / Mash на спорте

Согласно данным Telegram-канала, машину остановили при выезде со стадиона. Спортсмен сразу покинул салон и начал разговор по телефону. По предварительной информации, незадолго до этого Кривцов мог употребить шампанское в раздевалке и сесть за руль авто.

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Салют, флаги и гул машин: Фанаты «Краснодара» празднуют первое в истории чемпионство

Напомним, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. В матче отличились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, забивший с пенальти в добавленное время.

Никита Кривцов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Тимур Хингеев
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