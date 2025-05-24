Салют, флаги и гул машин: Фанаты «Краснодара» празднуют первое в истории чемпионство
Фанаты «Краснодара» с размахом празднуют первое в истории чемпионство
Обложка © ТАСС/ Игорь Онучин
Победу ФК «Краснодар» в Чемпионате России празднует весь город. Машины сигналят и разъезжают с флагом футбольного клуба, выпускники с бантами и белыми фартуками радостно кричат о победе. Кто-то даже запустил праздничный салют. Радостными кадрами поделился телеграм-канал «Новости Краснодара и Края».
Весь город празднует победу «Краснодара». Видео © Telegram/ Новости Краснодара и Края
Напомним, что сегодня «Краснодар» впервые завоевал титул чемпиона России по футболу. Главный тренер команды Мурад Мусаев эмоционально отреагировал на историческую победу клуба в РПЛ. Он признался, что ощущает себя как в день рождения ребёнка и до сих пор не может поверить, что «быки» стали чемпионами.