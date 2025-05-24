«Этот день войдёт в историю»: Губернатор Кубани поздравил «Краснодар» с чемпионством

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв в решающем матче московское «Динамо». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил игроков, болельщиков и основателя клуба Сергея Галицкого с яркой победой.

«Сегодняшний день войдёт в историю кубанского спорта. ФК «Краснодар» в решающем матче победил московское «Динамо» и впервые стал чемпионом России по футболу! Поздравляю команду, всех болельщиков с этим выдающимся достижением!, — написал губернатор в телеграм-канале.

Кондратьев отметил, что победа «Краснодара» особенно ценна благодаря значительной роли воспитанников клубной академии. Он уверен, что их успех станет стимулом для молодых футболистов. Губернатор также поблагодарил Сергея Галицкого за его вклад в развитие регионального футбола, подчеркнув, что именно его системная работа и вера в местный потенциал сделали эту победу возможной.