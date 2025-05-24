«Краснодар» впервые завоевал титул чемпиона России по футболу

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. «Быки» набрали 67 очков, обойдя «Зенит», который до этого доминировал в чемпионате, выиграв шесть титулов подряд. Третье место занял московский ЦСКА.

В матче отличились Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81-я) и Эдуард Сперцян, забивший с пенальти в добавленное время (90+10).

История футбольного клуба «Краснодар» началась в 2008 году. С тех пор команда добилась значительных успехов, кульминацией которых стал первый в истории клуба трофей. В сезоне 2023/24 «Краснодар» завоевал серебряные медали чемпионата России, а ранее трижды становился бронзовым призёром (2014/15, 2018/19 и 2019/20).