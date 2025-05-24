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Регион
24 мая, 12:46

«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета

ФК «Торпедо» вернулся в Российскую премьер-лигу спустя два года

Обложка © Футбольный клуб «Торпедо»

Обложка © Футбольный клуб «Торпедо»

В заключительном матче сезона Первой лиги московское «Торпедо» на своем поле разошлось миром с «КАМАЗом» (1:1). Благодаря голу Александра Юшина на 11-й минуте «Торпедо» повело в счёте, однако во втором тайме Артём Суханов восстановил равновесие. Эта ничья гарантировала «Торпедо» место в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Мы в РПЛ!»написали в телеграм-канале футбольного клуба «Торпедо Москва».

Компанию московскому футбольному клубу составит калининградская «Балтика», ставшая победителем Первой лиги с 69 очками. «Торпедо» финишировало вторым, набрав 65 очков.

Согласно правилам, первые две команды Первой лиги сразу попадают в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ с командами, которые заняли 13-е и 14-е места в высшем дивизионе. Третьим в Первой лиге стал новороссийский «Черноморец» (64), четвёртым — екатеринбургский «Урал» (59).

«Крылья Советов» получили лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ
«Крылья Советов» получили лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ

Ранее сообщалось, что участие «Черноморца» в стыковых матчах находится под вопросом из-за отсутствия лицензии РПЛ, связанного с проблемами с домашним стадионом. Однако в РФС опровергли данную информацию. В пресс-службе организации подчеркнули, что процесс лицензирования еще не завершён, и некоторым клубам были направлены замечания для устранения.

Алиса Хуссаин
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