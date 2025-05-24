«Торпедо» вернулось в РПЛ спустя два года после вылета

В заключительном матче сезона Первой лиги московское «Торпедо» на своем поле разошлось миром с «КАМАЗом» (1:1). Благодаря голу Александра Юшина на 11-й минуте «Торпедо» повело в счёте, однако во втором тайме Артём Суханов восстановил равновесие. Эта ничья гарантировала «Торпедо» место в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Мы в РПЛ!» — написали в телеграм-канале футбольного клуба «Торпедо Москва».

Компанию московскому футбольному клубу составит калининградская «Балтика», ставшая победителем Первой лиги с 69 очками. «Торпедо» финишировало вторым, набрав 65 очков.

Согласно правилам, первые две команды Первой лиги сразу попадают в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ с командами, которые заняли 13-е и 14-е места в высшем дивизионе. Третьим в Первой лиге стал новороссийский «Черноморец» (64), четвёртым — екатеринбургский «Урал» (59).