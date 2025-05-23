«Крылья Советов» получили лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ

Самарские «Крылья Советов» получили лицензию Российского футбольного союза (РФС), позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем телеграм-канале. Получение лицензии было сопряжено с трудностями, поскольку ФК имел значительные долги в перед корпорацией «Ростех», превышающие 900 миллионов рублей.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев отметил, что процесс получения лицензии был длительным, но благодаря конструктивному диалогу с РФС и своевременной подготовке необходимых документов, клубу удалось успешно пройти лицензирование.

Яковлев подчеркнул, что финансовое положение клуба остаётся стабильным, что стало возможным благодаря поддержке со стороны региональных властей и личному участию губернатора в решении финансовых проблем. «Ростех» ранее выражал обеспокоенность по поводу неспособности «Крыльев Советов» урегулировать вопрос с долгом, указывая на предложенные клубом неприемлемые варианты залога.

Председатель совета директоров заявил, что клуб понимает необходимость эффективного распределения ресурсов в течение сезона для выполнения бюджетных обязательств и погашения задолженности. В текущем сезоне РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице после 29 туров.