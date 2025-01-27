«Отдадим полностью»: Федорищев пообещал разобраться с долгами «Крыльев Советов»
Губернатор Федорищев: «Крылья Советов» хотят погасить долг перед «РТ-Капиталом»
Самарские власти намерены погасить 897-миллионный заём, который футбольному клубу «Крылья Советов» выдал «РТ-Капитал» — дочерняя компания «Ростеха». По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, уладить вопрос планируется без судебных разбирательств.
Переданные ФК около десяти лет назад деньги были не спонсорской помощью, а возвратным займом, напомнил чиновник. Именно поэтому их необходимо вернуть владельцу, дабы средства продолжили использоваться в оборонной промышленности.
«Эти средства, на которые компания, причём государственная, должна заниматься вооружениями, зачем-то дала в футбольный клуб. Это было до нас, я не знаю, зачем», — отметил Федорищев в беседе с ТАСС.
Губернатор добавил, что решение отозвать заём в судебном порядке спустя много лет принял «РТ-капитал». Однако в привлечении служителей Фемиды не было необходимости, считает он.
«Если такой заём есть, мы отдадим его полностью», — подытожил Федорищев.
Напомним, что почти миллиардный долг «дочке» «Ростеха» — не единственная проблема «Крыльев Советов». Ранее клуб задолжал ещё и 36 миллионов рублей за взятки судьям.