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Регион
27 января, 05:22

«Отдадим полностью»: Федорищев пообещал разобраться с долгами «Крыльев Советов»

Губернатор Федорищев: «Крылья Советов» хотят погасить долг перед «РТ-Капиталом»

Самарские власти намерены погасить 897-миллионный заём, который футбольному клубу «Крылья Советов» выдал «РТ-Капитал» — дочерняя компания «Ростеха». По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, уладить вопрос планируется без судебных разбирательств.

Переданные ФК около десяти лет назад деньги были не спонсорской помощью, а возвратным займом, напомнил чиновник. Именно поэтому их необходимо вернуть владельцу, дабы средства продолжили использоваться в оборонной промышленности.

«Эти средства, на которые компания, причём государственная, должна заниматься вооружениями, зачем-то дала в футбольный клуб. Это было до нас, я не знаю, зачем», — отметил Федорищев в беседе с ТАСС.

Губернатор добавил, что решение отозвать заём в судебном порядке спустя много лет принял «РТ-капитал». Однако в привлечении служителей Фемиды не было необходимости, считает он.

«Если такой заём есть, мы отдадим его полностью», — подытожил Федорищев.

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Напомним, что почти миллиардный долг «дочке» «Ростеха» — не единственная проблема «Крыльев Советов». Ранее клуб задолжал ещё и 36 миллионов рублей за взятки судьям.

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«Крылья Советов»

Тимур Хингеев
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