«Отдадим полностью»: Федорищев пообещал разобраться с долгами «Крыльев Советов»

Самарские власти намерены погасить 897-миллионный заём, который футбольному клубу «Крылья Советов» выдал «РТ-Капитал» — дочерняя компания «Ростеха». По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, уладить вопрос планируется без судебных разбирательств.

Переданные ФК около десяти лет назад деньги были не спонсорской помощью, а возвратным займом, напомнил чиновник. Именно поэтому их необходимо вернуть владельцу, дабы средства продолжили использоваться в оборонной промышленности.

«Эти средства, на которые компания, причём государственная, должна заниматься вооружениями, зачем-то дала в футбольный клуб. Это было до нас, я не знаю, зачем», — отметил Федорищев в беседе с ТАСС.

Губернатор добавил, что решение отозвать заём в судебном порядке спустя много лет принял «РТ-капитал». Однако в привлечении служителей Фемиды не было необходимости, считает он.