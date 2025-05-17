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16 мая, 21:17

РФС опроверг данные о проблемах с лицензированием «Химок» и «Крыльев Советов»

Игроки ФК «Химки». Обложка © Telegram / ФК «Химки»

Игроки ФК «Химки». Обложка © Telegram / ФК «Химки»

В Российском футбольном союзе опровергли появившиеся в СМИ сведения о том, что клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли лицензирование. Как пояснили в пресс-службе РФС, лицензионная комиссия продолжает работу, и на данном этапе некоторым командам были направлены замечания.

«В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы», — говорится в сообщении.

Окончательные решения по лицензированию будут объявлены до начала стыковых матчей.

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Ранее РФС пожизненно забанил двух игроков за договорняк после матча с медиафутбольным «Амкалом». Под санкции попали экс-игроки «Коломны» вратарь Никита Мерзлюк и защитник Кадыргали Симбаев.

Артём Гапоненко
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