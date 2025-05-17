РФС опроверг данные о проблемах с лицензированием «Химок» и «Крыльев Советов»

В Российском футбольном союзе опровергли появившиеся в СМИ сведения о том, что клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли лицензирование. Как пояснили в пресс-службе РФС, лицензионная комиссия продолжает работу, и на данном этапе некоторым командам были направлены замечания.

«В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы», — говорится в сообщении.

Окончательные решения по лицензированию будут объявлены до начала стыковых матчей.