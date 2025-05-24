«Краснодар» стал самым эффективным клубом России по версии Forbes

«Краснодар» был признан самым эффективным футбольным клубом в России по версии Forbes. Этот клуб обошёл московские «Динамо» и «Спартак», которые расположились на втором и третьем местах соответственно. Первую пятёрку команд закрывают «Зенит» и ЦСКА.

Первым представителем из другого вида стал хоккейный клуб «Авангард» из Омска, который расположился на шестой позиции.

Для оценки клубов использовали различные критерии. Среди них — средняя посещаемость домашних матчей, уровень заполняемости арены, финансовые показатели, аудитория в социальных сетях, активность в медиаполе, индекс интереса и спортивные достижения. У каждого параметра был свой удельный вес, причем наибольшее значение придавали спортивным результатам.