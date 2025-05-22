«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

Это третий успех клуба в Лиге Европы, который раньше назывался Кубок УЕФА. Ранее «шпоры» брали трофей в 1972 и 1984 году. Кроме того, клуб завоевал первый трофей с 2008 года, когда выиграл Кубок английской лиги. Успех позволит «Тоттенхэму», занимающему 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 37 туров, в следующем сезоне участвовать в Лиге чемпионов.