«Кристал Пэлас» впервые завоевал Кубок Англии, обыграв «Манчестер Сити»

Футболисты «Кристал Пэлас» завоевали Кубок Англии, одержав победу над «Манчестер Сити» в финальном матче. Событие прошло на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилось со счётом 1:0.

На 16-й минуте отличился Эберечи Эзе, забив единственный гол. «Манчестер Сити» получил шанс восстановить равенство с пенальти, но Омар Мармуш не смог реализовать этот момент на 36-й минуте.

Для «Кристал Пэлас» этот трофей стал историческим — команда выиграла Кубок Англии впервые. В активе «Манчестер Сити» семь побед в турнире. Лидер по количеству побед — «Арсенал», он завоёвывал трофей 14 раз.