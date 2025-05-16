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15 мая, 21:41

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу в 28-й раз

ФК «Барселона». Обложка © fcbarcelona.com

ФК «Барселона». Обложка © fcbarcelona.com

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу и за два тура до конца обеспечила себе первое место в таблице. Эта игра прошла на стадионе «Эспаньола» и завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Ламин Ямаль на 53-й минуте и Фермин Лопес на 90+6. В середине второго тайма, на 80-й минуте, игрок «Эспаньола» Леандро Кабрера получил красную карточку и покинул поле.

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«Барселона» набрала 85 очков и стала недосягаема для мадридского «Реала», который занимает вторую позицию и имеет в активе 78 очков. Таким образом, «Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании. Каталонский клуб приблизился по этому показателю до лидирующего «Реала», у которого 36 титулов.

Как сообщал Life.ru, за несколько минут до начала матча между «Эспаньолом» и «Барселоной» автомобиль въехал в толпу болельщиков в Испании. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек.

Лия Мурадьян
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