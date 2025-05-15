Около 10 человек пострадали при наезде авто на футбольных фанатов в Испании

Автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в Испании. Инцидент произошёл за несколько минут до начала матча между каталонскими «Эспаньолом» и «Барселоной». Как сообщает портал Ok Diario, в результате наезда пострадали как минимум 10 человек.

Наезд на толпу футбольных фанатов в Испании. Видео © X / Alerta Mundial

По предварительным данным, в толпу фанатов въехал белый Peugeot-308, за рулём которого находилась женщина. Водитель переехала несколько человек, после чего фанаты ринулись к автомобилю и начали выбивать окна. Однако машина продолжала ехать и давить людей.