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15 мая, 20:22

Около 10 человек пострадали при наезде авто на футбольных фанатов в Испании

Автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в Испании. Инцидент произошёл за несколько минут до начала матча между каталонскими «Эспаньолом» и «Барселоной». Как сообщает портал Ok Diario, в результате наезда пострадали как минимум 10 человек.

Наезд на толпу футбольных фанатов в Испании. Видео © X / Alerta Mundial

По предварительным данным, в толпу фанатов въехал белый Peugeot-308, за рулём которого находилась женщина. Водитель переехала несколько человек, после чего фанаты ринулись к автомобилю и начали выбивать окна. Однако машина продолжала ехать и давить людей.

Пострадавшая при наезде джипа на толпу в Штутгарте умерла в больнице
Пострадавшая при наезде джипа на толпу в Штутгарте умерла в больнице

На место прибыли несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавших увозят в больницы. Местные власти изначально собирались перенести матч, но позже сообщили, что взяли ситуацию под контроль.

Ранее Life.ru рассказывал, как в немецком Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Всего травмы получили восемь человек.

Обложка ©

X / Alerta Mundial

Лия Мурадьян
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