Около 10 человек пострадали при наезде авто на футбольных фанатов в Испании
Автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в Испании. Инцидент произошёл за несколько минут до начала матча между каталонскими «Эспаньолом» и «Барселоной». Как сообщает портал Ok Diario, в результате наезда пострадали как минимум 10 человек.
Наезд на толпу футбольных фанатов в Испании. Видео © X / Alerta Mundial
По предварительным данным, в толпу фанатов въехал белый Peugeot-308, за рулём которого находилась женщина. Водитель переехала несколько человек, после чего фанаты ринулись к автомобилю и начали выбивать окна. Однако машина продолжала ехать и давить людей.
На место прибыли несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавших увозят в больницы. Местные власти изначально собирались перенести матч, но позже сообщили, что взяли ситуацию под контроль.
Ранее Life.ru рассказывал, как в немецком Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Всего травмы получили восемь человек.
X / Alerta Mundial