Число пострадавших при наезде на толпу в Штутгарте выросло до 8
Кадр с места происшествия. Обложка © X / cityintel1
В Штутгарте увеличилось количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов. Теперь известно о восьми раненых, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии.
«На данный момент в результате несчастного случая у станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — говорится в сообщении полиции Штутгарта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса сбил группу людей на пешеходном переходе возле трамвайной остановки. Полиция задержала водителя. Вопрос о том, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие, остается открытым.