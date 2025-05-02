Число пострадавших при наезде на толпу в Штутгарте выросло до 8

В Штутгарте увеличилось количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов. Теперь известно о восьми раненых, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии.



«На данный момент в результате несчастного случая у станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — говорится в сообщении полиции Штутгарта.