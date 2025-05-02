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2 мая, 18:43

Число пострадавших при наезде на толпу в Штутгарте выросло до 8

Кадр с места происшествия. Обложка © X / cityintel1

Кадр с места происшествия. Обложка © X / cityintel1

В Штутгарте увеличилось количество пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов. Теперь известно о восьми раненых, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

«На данный момент в результате несчастного случая у станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация», — говорится в сообщении полиции Штутгарта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса сбил группу людей на пешеходном переходе возле трамвайной остановки. Полиция задержала водителя. Вопрос о том, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие, остается открытым.

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Наталья Демьянова
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