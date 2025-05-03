Пострадавшая при наезде джипа на толпу в Штутгарте умерла в больнице
Место происшествия. Обложка © X / Tellier Nicolas, Julien
Инцидент с наездом люксового внедорожника на прохожих в немецком Штутгарте привёл к первой смерти. Одна из пострадавших — 46-летняя женщина — скончалась на операционной койке.
О произошедшем сообщили в городской прокуратуре. По данным надзорного органа, женщина погибла от тяжёлых травм, полученных в результате ДТП.
Напомним, в Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса сбил группу людей на пешеходном переходе возле трамвайной остановки 2 мая. Всего травмы получили восемь человек. Водитель задержан.