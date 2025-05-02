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Регион
2 мая, 20:14

Наезд внедорожника на прохожих в Штутгарте признан несчастным случаем

Кадр с места ДТП. Обложка © X / Nizam Tellawi

Кадр с места ДТП. Обложка © X / Nizam Tellawi

Полиция Германии заявила, что инцидент с наездом автомобиля на людей в центре Штутгарта не имеет признаков преступного умысла. Согласно предварительным данным, происшествие рассматривается как трагический несчастный случай.

«В настоящее время нет никаких признаков нападения или преднамеренных действий», — говорится в сообщении.

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В Японии произошёл новый случай наезда на школьников, есть пострадавшие

Напомним, автомобиль наехал на пешеходов в центре города вечером 2 мая. Водитель был задержан правоохранителями. Известно, что число пострадавших составляет восемь человек, трое из них в тяжёлом состоянии.

Тимур Хингеев
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