Наезд внедорожника на прохожих в Штутгарте признан несчастным случаем
Кадр с места ДТП. Обложка © X / Nizam Tellawi
Полиция Германии заявила, что инцидент с наездом автомобиля на людей в центре Штутгарта не имеет признаков преступного умысла. Согласно предварительным данным, происшествие рассматривается как трагический несчастный случай.
«В настоящее время нет никаких признаков нападения или преднамеренных действий», — говорится в сообщении.
Напомним, автомобиль наехал на пешеходов в центре города вечером 2 мая. Водитель был задержан правоохранителями. Известно, что число пострадавших составляет восемь человек, трое из них в тяжёлом состоянии.