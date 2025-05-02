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2 мая, 08:39

В Японии произошёл новый случай наезда на школьников, есть пострадавшие

NHK: В Японии произошёл второй случай наезда автомобиля на детей за два дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

В японском городе Кирю префектуры Гумма автомобиль наехал на двух учеников младших классов на перекрёстке. Детей госпитализировали, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что утром, в 7:45 по местному времени (1:45 по московскому) неподалёку со школой произошло ДТП. Двое мальчиков в возрасте 9 лет получили травмы головы и ног. Полиция сообщает, что, их здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия задержали 63-летнюю женщину, находившуюся за рулём. Причины аварии расследуются.

За последние два дня это уже второй подобный случай в Японии. Ранее Life.ru сообщал, что о мужчине из Осаки, который наехал на толпу школьников. Как затем задержанный признался правоохранителям, он пошёл на преступление осознанно, заявив, что «ему всё опротивело».

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Мария Любицкая
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