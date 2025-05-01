«Мне всё опротивело»: Мужчина наехал на толпу школьников в Японии
Мужчина, наехавший на толпу школьников в Японии, признался, что хотел их убить
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Японец наехал на толпу школьников в городе Осака. Ранения разной степени тяжести получили семь человек, все находятся в сознании. По словам 28-летнего мужчины, сделал он это специально, чтобы убить детей. Сейчас преступник задержан.
«Мне всё опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить», — приводит слова мужчины агентство Киодо.
Ранее в Мюнхене гражданин Афганистана протаранил толпу, пострадали около 20 человек. Двое из них, в том числе ребёнок, получили серьёзные травмы. По версии следствия, автомобилист умышленно врезался в людей.