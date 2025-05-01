«Мне всё опротивело»: Мужчина наехал на толпу школьников в Японии

Японец наехал на толпу школьников в городе Осака. Ранения разной степени тяжести получили семь человек, все находятся в сознании. По словам 28-летнего мужчины, сделал он это специально, чтобы убить детей. Сейчас преступник задержан.

«Мне всё опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить», — приводит слова мужчины агентство Киодо.