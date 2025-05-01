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Регион
1 мая, 09:37

«Мне всё опротивело»: Мужчина наехал на толпу школьников в Японии

Мужчина, наехавший на толпу школьников в Японии, признался, что хотел их убить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Японец наехал на толпу школьников в городе Осака. Ранения разной степени тяжести получили семь человек, все находятся в сознании. По словам 28-летнего мужчины, сделал он это специально, чтобы убить детей. Сейчас преступник задержан.

«Мне всё опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить», приводит слова мужчины агентство Киодо.

Ранее в Мюнхене гражданин Афганистана протаранил толпу, пострадали около 20 человек. Двое из них, в том числе ребёнок, получили серьёзные травмы. По версии следствия, автомобилист умышленно врезался в людей.

Сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян, среди пострадавших — двое детей
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Полина Никифорова
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