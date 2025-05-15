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Регион
15 мая, 19:23

«Ростов» победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

ФК «Ростов». Обложка © t.me/ fcrostov_official

ФК «Ростов». Обложка © t.me/ fcrostov_official

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Спартак» в финале «Пути регионов» Кубка России сезона 2024/25. Матч прошёл на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счётом 2:1 в пользу ростовчан.

На 31-й минуте гости открыли счёт благодаря автоголу Александра Максименко. В 76-й минуте Ливай Гарсия восстановил равновесие на табло. Спустя несколько минут Николай Комличенко забил решающий гол, обеспечив победу «Ростову».

В концовке «Спартак» остался в меньшинстве после красной карточки Манфреду Угальде. В компенсированное время Нaиль Умяров также был удалён с поля. Также судья Кирилл Левников удалил с бровки наставника красно-белых Деяна Станковича, который агрессивно жестикулировал и кричал в адрес арбитра.

ЦСКА победил «Зенит» по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России
ЦСКА победил «Зенит» по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России

По итогу в Суперфинале Кубка России, который состоится 1 июня на стадионе «Лужники», «Ростов» встретится с ЦСКА.

Ранее стало известно, что полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отправится на службу в армию Белоруссии. Футболист уже принял присягу и использовал увольнительную, чтобы участвовать в матче против «Зенита».

Лия Мурадьян
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