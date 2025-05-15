«Ростов» победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Спартак» в финале «Пути регионов» Кубка России сезона 2024/25. Матч прошёл на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счётом 2:1 в пользу ростовчан.

На 31-й минуте гости открыли счёт благодаря автоголу Александра Максименко. В 76-й минуте Ливай Гарсия восстановил равновесие на табло. Спустя несколько минут Николай Комличенко забил решающий гол, обеспечив победу «Ростову».

В концовке «Спартак» остался в меньшинстве после красной карточки Манфреду Угальде. В компенсированное время Нaиль Умяров также был удалён с поля. Также судья Кирилл Левников удалил с бровки наставника красно-белых Деяна Станковича, который агрессивно жестикулировал и кричал в адрес арбитра.

По итогу в Суперфинале Кубка России, который состоится 1 июня на стадионе «Лужники», «Ростов» встретится с ЦСКА.