ЦСКА победил «Зенит» по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России
Фрагмент матча финала «Пути РПЛ» Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
ЦСКА победил «Зенит» в финале «Пути РПЛ» Кубка России. Столичный клуб вышел в суперфинал.
В ответной игре, которая состоялась в Москве, армейцы победили 2:0 благодаря голам Матвея Кисляка (37-я минута) и Тамерлана Мусаева (90+2). В первом матче в Санкт-Петербурге с таким же счётом победили хозяева, поэтому была назначена серия пенальти, которую выиграла столичная команда 4:3. При этом ЦСКА мог победить и в основное время — в добавленное к первому тайму минуте вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил пенальти в исполнении Ивана Облякова. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.
В суперфинале кубка подопечные Марко Николича сыграют с победителем финала «пути регионов», где сойдутся «Спартак» и «Ростов». Встреча пройдёт 15 мая в Москве. Суперфинал же состоится 1 июня на столичном стадионе «Лужники».
Действующим обладателем кубка является «Зенит», а рекордсменом «Локомотив» с девятью трофеями.