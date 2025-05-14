«Круто, что ещё сказать»: Карпин прокомментировал сообщения о переговорах с «Динамо»

Главный тренер сборной Росси по футболу Валерий Карпин является основным претендентом на должность наставника московского «Динамо». Представители ФК уже вступили с ним в переговорный процесс, сообщает «Mash на спорте».

При этом сам 56-летний тренер не подтвердил информацию о переговорах с «Динамо». По его словам, представители бело-голубых к нему с подобными предложениями не обращались.

«Круто, что ещё сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть», — отреагировал Карпин на вопрос представителей портала Sport24.

Да и в пресс-службе московского клуба заявили, что «информация не соответствует действительности», сообщает «Матч ТВ».

«Динамо» осталось без главного тренера после увольнения чеха Марцела Лички. Сейчас команду на правах и. о. главного тренера возглавляет Ролан Гусев.