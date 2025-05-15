Футболиста российского клуба призвали в белорусскую армию
Футболист «Динамо» из Махачкалы Кирилл Зинович призван в армию Белоруссии
Кирилл Зинович. Обложка © dinamo-mx.ru
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отправится служить в армию Белоруссии. Об этом сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев. 22-летний белорусский футболист получил повестку.
«Он призван в спортивную роту. Что касается контракта с нашим клубом, идут переговоры, поэтому сейчас ничего сказать не могу. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Когда переговоры закончатся и будет принято окончательное решение, тогда можно будет общественности рассказать», — сказал Гаджиев РИА «Новости».
По данным издания Metaratings, футболист уже принял присягу и даже брал увольнительную для участия в матче против «Зенита». Утверждается, что он зачислен в железнодорожные войска, а срок его службы составит полтора года.
В текущем сезоне Зинович сыграл 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забив один гол. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года.
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