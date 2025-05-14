Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 01:47

Певица МакSим готовит сюрприз для фанатов футбола

Певица МакSим выступит перед финалом Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом»

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) выступит перед финальным матчем пути регионов Кубка России по футболу, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Спартак».

«Выступление начнётся в 19:45 перед матчем с «Ростовом» за выход в Суперфинал. Ждём всех на стадионе!» — говорится в сообщении.

Игра состоится 15 мая 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Артистка уже имеет опыт взаимодействия с болельщиками «Спартака». В 2022 году она исполнила свою песню «Знаешь ли ты», ставшую популярной среди фанатов клуба, после финального матча Кубка России сезона-2021/22, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.

Певица МакSим исполнила мечту своей особенной юной поклонницы из Екатеринбурга
Певица МакSим исполнила мечту своей особенной юной поклонницы из Екатеринбурга

Ранее певица устроила сюрприз врачам, спасшим ей жизнь. МакSим посетила городскую клиническую больницу №52 в Москве, чтобы лично поздравить медсестёр с их профессиональным праздником. Врачи получили букеты цветов, автографы и смогли сфотографироваться с артисткой.

Андрей Васильев
  • Новости
  • МакSим (Марина Абросимова, певица)
  • ФК Спартак
  • ФК Ростов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar