Певица МакSим готовит сюрприз для фанатов футбола

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) выступит перед финальным матчем пути регионов Кубка России по футболу, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Спартак».

«Выступление начнётся в 19:45 перед матчем с «Ростовом» за выход в Суперфинал. Ждём всех на стадионе!» — говорится в сообщении.

Игра состоится 15 мая 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Артистка уже имеет опыт взаимодействия с болельщиками «Спартака». В 2022 году она исполнила свою песню «Знаешь ли ты», ставшую популярной среди фанатов клуба, после финального матча Кубка России сезона-2021/22, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.