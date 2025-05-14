Певица МакSим готовит сюрприз для фанатов футбола
Певица МакSим выступит перед финалом Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом»
Певица МакSим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) выступит перед финальным матчем пути регионов Кубка России по футболу, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Спартак».
«Выступление начнётся в 19:45 перед матчем с «Ростовом» за выход в Суперфинал. Ждём всех на стадионе!» — говорится в сообщении.
Игра состоится 15 мая 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Артистка уже имеет опыт взаимодействия с болельщиками «Спартака». В 2022 году она исполнила свою песню «Знаешь ли ты», ставшую популярной среди фанатов клуба, после финального матча Кубка России сезона-2021/22, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.
Ранее певица устроила сюрприз врачам, спасшим ей жизнь. МакSим посетила городскую клиническую больницу №52 в Москве, чтобы лично поздравить медсестёр с их профессиональным праздником. Врачи получили букеты цветов, автографы и смогли сфотографироваться с артисткой.