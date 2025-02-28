Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 01:16

Экс-футболист ЦСКА Соломатин рассказал, как выжил под обстрелом на передовой

Андрей Соломатин. Обложка © VK / Española

Андрей Соломатин. Обложка © VK / Española

Андрей Соломатин, в прошлом известный игрок «Локомотива» и ЦСКА, сейчас служит заместителем командира добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Солома. Когда началась спецоперация, он доставил помощь в Донецк и осознал, что не может оставаться в стороне.

Чемпион России рассказал kp.ru о решении отправиться на фронт и как ему удалось пережить обстрел в первый же день на передовой.

«Пойти на СВО у меня было несколько причин. Закончив карьеру в футболе, я стал активным болельщиком ЦСКА. Посещал матчи, выезды. В 2022 году узнал о создании подразделения «Эспаньола», которое вошло в батальон «Восток». Друзья из фанатской трибуны отправились туда, и я начал искать возможность присоединиться. В октябре 2022 года добрался до Донецка», — сказал Соломатин.

Российские военные в зоне СВО затрофеили редкий советский пулемёт
Российские военные в зоне СВО затрофеили редкий советский пулемёт

В июле 2023 года 49-летний бывший спортсмен подписал свой первый контракт с Минобороны.

«Так получилось, что с командиром мы направлялись на квадроцикле в Клещеевку. Выехали непреднамеренно, ведь я был в отпускной одежде — кроксах, шортах и футболке. В них и оказался на передовой! Когда начался обстрел, добежал до блиндажа и завалился в него. Позже на картах стали называть это укрытие «блиндаж «Соломы». Возвратившись на базу, командир слез с квадроцикла, оставив меня сидеть на нём», — рассказывает он о пережитом на передовой.

Без шанса на побег: Десантура захлопывает «‎котёл» вокруг 4 тысяч бойцов ВСУ под Суджей
Без шанса на побег: Десантура захлопывает «‎котёл» вокруг 4 тысяч бойцов ВСУ под Суджей

Соломатин признался, что получил поддержку от жены и дочери в решении отправиться на СВО.

Ранее Life.ru рассказывал, как доброволец ВС РФ 81 день удерживал обстреливаемые ВСУ позиции в зоне СВО. Вадим Тумасов смог сохранить плацдарм для наступления Армии России.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar