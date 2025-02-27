Российские военные в зоне СВО затрофеили редкий советский пулемёт

У российских военных появился крайне редкий пулемет Никитина-Соколова, известный под индексом ТКБ-521. Как сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», этот экземпляр был захвачен у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Создание данного оружия началось в 1950-х годах в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса на разработку единого пулемета для советской армии. Основным конкурентом ТКБ-521 стал знаменитый пулемет Калашникова, который в конечном итоге одержал победу в этом соревновании.