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27 февраля, 12:15

Российские военные в зоне СВО затрофеили редкий советский пулемёт

«Военный Осведомитель»: ВС РФ захватили у ВСУ редкий советский пулемёт ТКБ-521

Фото © Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Фото © Telegram-канал «Военный Осведомитель»

У российских военных появился крайне редкий пулемет Никитина-Соколова, известный под индексом ТКБ-521. Как сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», этот экземпляр был захвачен у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Создание данного оружия началось в 1950-х годах в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса на разработку единого пулемета для советской армии. Основным конкурентом ТКБ-521 стал знаменитый пулемет Калашникова, который в конечном итоге одержал победу в этом соревновании.

В ходе испытаний были выявлены некоторые недостатки, и всего было произведено 1000 единиц ТКБ-521. По некоторым данным, часть из них была утилизирована, а остальные отправлены на хранение на склады. Причины, по которым этот пулемет оказался в руках ВСУ, остаются неясными.

Новости СВО. Освобождены Андреевка, Погребки и Орловка, ВСУ гонят в сторону Малой Локни, украинцы ждут Россию, 27 февраля
Новости СВО. Освобождены Андреевка, Погребки и Орловка, ВСУ гонят в сторону Малой Локни, украинцы ждут Россию, 27 февраля

Ранее наши бойцы захватили опорник ВСУ под Харьковом и нашли там «первострелов» под наркотиками. А в Курской области российский военнослужащий забрал у украинца оружие и использовал его против других солдат Вооруженных сил Украины.

Марина Фещенко
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