Главного тренера «Спартака» Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жест

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович был оштрафован на 250 тысяч рублей за неподобающее поведение во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо». Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Матч, прошедший в минувшее воскресенье, завершился поражением красно-белых со счётом 0:2. В конце встречи недовольный решением арбитра Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота соперника Станкович сделал жест, который мог быть истолкован как обвинение судей в необъективности.

По словам Григорьянца, на заседании КДК тренер вёл себя сдержанно. Тем не менее комитет пришёл к выводу, что его действия, несмотря на отсутствие удаления и отсутствия зафиксированных в протоколе нарушений, носили оскорбительный характер. Штраф был наложен за неэтичное поведение, подрывающее авторитет судейства. Согласно версии КДК, жест Станковича символизировал пересчёт денег, что сам тренер отрицал. В итоге инцидент был признан непрофессиональным и неподобающим.