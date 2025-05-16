Станкович получил красную за выкрики в адрес судьи, «Спартак» пока не думает об увольнении

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15 мая, 21:50

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Главного тренера «Спартака» Станковича удалили на 98-й минуте матча с «Ростовом»

Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён с поля на 98-й минуте финального матча «Пути регионов» Кубка России против «Ростова». Сербский специалист получил две жёлтые карточки подряд за активные возражения против решений главного арбитра Кирилла Левникова.

Генеральный директор красно-белых Олег Малышев в разговоре с журналистами заявил, что результаты матча неприемлемы, пообещав провести тщательный разбор ошибок. При этом он оставил вопрос о будущем тренерского штаба открытым, отметив, что окончательные решения будут приняты по завершении сезона.

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Напомним, в четверг, 15 мая, «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2, что не позволило команде пробиться в Суперфинал Кубка России. В течение игры красно-белые лишились и двух игроков: с поля были удалены нападающий Манфред Угальде и полузащитник Наиль Умяров.

Артём Гапоненко
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