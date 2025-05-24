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24 мая, 18:02

«Сравнимо с рождением ребёнка»: Тренер «Краснодара» поделился эмоциями от чемпионства

Тренер «Краснодара» Мусаев — о чемпионстве: Это сравнимо с рождением ребёнка

Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев эмоционально отреагировал на историческую победу клуба в РПЛ. В интервью «Матч-ТВ» он признался, что ощущает себя как в день рождения ребёнка и до сих пор не может поверить, что команда стала чемпионом.

«Эта эмоция сравнима с рождением ребёнка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло», — сказал Мусаев.

Мусаев подчеркнул, что команда подошла к игре с «Динамо» предельно собранной, осознавая, что это их возможность, которую нельзя упустить. Он также добавил, что самым трудным периодом в сезоне было начало, отмеченное тремя ничейными результатами подряд. Переломным моментом стали победы над ЦСКА и «Пари НН».

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Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил команду с победой, отметив вклад выпускников академии «Краснодара» и самого Галицкого. По его словам, этот день войдёт в историю кубанского спорта, а победа станет стимулом для нового поколения игроков.

Милена Скрипальщикова
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