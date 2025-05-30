Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 11:20

Российского футболиста дисквалифицировали на 10 лет из-за пагубной привычки

РФС дисквалифицировал на 10 лет полузащитника казанского «Сокола» из-за ставок

Александр Циберкин.Обложка © ffrt.ru

Александр Циберкин.Обложка © ffrt.ru

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал полузащитника казанского ФК «Сокол» Александра Циберкина на 10 лет из-за любви к азартным играм. Спортсмен ставил ставки, нарушив регламент российского футбольного союза по этике.

«Применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет»,сообщили на официальном сайте ведомства.

Футболист нарушил регламент РФС, а именно статьи 18 и 21, которые запрещают ставки на футбольные матчи и любое влияние на их результаты.

К слову, Циберкин выступал за «Сокол» с 2024 года, а ранее играл за «Биолог-Новокубанск», брянское «Динамо» и «Рубин-2».

Три знаковых футболиста «Краснодара» покидают клуб после победы в РПЛ
Три знаковых футболиста «Краснодара» покидают клуб после победы в РПЛ

Ранее сообщалось, что футболиста «Краснодара» Никиту Кривцова остановили гаишники после празднования победы в РПЛ. Сразу после действий инспекторов ГИБДД спортсмен стал кому-то звонить. Не исключено, что Кривцов управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar