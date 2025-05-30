Российского футболиста дисквалифицировали на 10 лет из-за пагубной привычки
РФС дисквалифицировал на 10 лет полузащитника казанского «Сокола» из-за ставок
Александр Циберкин.Обложка © ffrt.ru
Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал полузащитника казанского ФК «Сокол» Александра Циберкина на 10 лет из-за любви к азартным играм. Спортсмен ставил ставки, нарушив регламент российского футбольного союза по этике.
«Применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», — сообщили на официальном сайте ведомства.
Футболист нарушил регламент РФС, а именно статьи 18 и 21, которые запрещают ставки на футбольные матчи и любое влияние на их результаты.
К слову, Циберкин выступал за «Сокол» с 2024 года, а ранее играл за «Биолог-Новокубанск», брянское «Динамо» и «Рубин-2».
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