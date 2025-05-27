Три знаковых футболиста «Краснодара» покидают клуб после победы в РПЛ

ФК «Краснодар» объявил о расставании с тремя знаковыми игроками: нападающим Фёдором Смоловым, полузащитником Юрием Газинским и вратарём Юрием Дюпиным. Их контракты истекают по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Уход игроков происходит на фоне исторического события — все трое покидают клуб в статусе чемпионов России, завоевав первый в истории «быков» титул.

Юрий Дюпин, Юрий Газинский и Фёдор Смолов уходят из «Краснодара». Фото © Telegram / ФК «Краснодар»

Фёдор Смолов навсегда войдёт в летопись «Краснодара» как его главный бомбардир, установивший рекорд по количеству забитых мячей (их у него 68). Юрий Газинский — ветеран команды, ставший символом преданности клубу, занимает второе место по числу проведённых матчей (289 игр в чёрно-зелёной футболке). Юрий Дюпин, проведший лишь один сезон в составе «быков», тем не менее, стал неотъемлемой частью чемпионского коллектива, внеся весомый вклад в исторический успех.

«Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и ещё раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-лиги!», — сказано в публикации.