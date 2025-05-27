Три знаковых футболиста «Краснодара» покидают клуб после победы в РПЛ
«Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина
Лучший бомбардир в истории «Краснодара» Фёдор Смолов. Фото © ТАСС / Максим Константинов
ФК «Краснодар» объявил о расставании с тремя знаковыми игроками: нападающим Фёдором Смоловым, полузащитником Юрием Газинским и вратарём Юрием Дюпиным. Их контракты истекают по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Уход игроков происходит на фоне исторического события — все трое покидают клуб в статусе чемпионов России, завоевав первый в истории «быков» титул.
Юрий Дюпин, Юрий Газинский и Фёдор Смолов уходят из «Краснодара». Фото © Telegram / ФК «Краснодар»
Фёдор Смолов навсегда войдёт в летопись «Краснодара» как его главный бомбардир, установивший рекорд по количеству забитых мячей (их у него 68). Юрий Газинский — ветеран команды, ставший символом преданности клубу, занимает второе место по числу проведённых матчей (289 игр в чёрно-зелёной футболке). Юрий Дюпин, проведший лишь один сезон в составе «быков», тем не менее, стал неотъемлемой частью чемпионского коллектива, внеся весомый вклад в исторический успех.
«Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и ещё раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-лиги!», — сказано в публикации.
Смолову 35 лет. Ранее он играл за московское «Динамо», «Анжи», «Урал», столичный «Локомотив», «Фейеноорд» и «Сельту». 35-летний Газинский выступал за «Смену» из Комсомольска-на-Амуре», «Луч-Энергию», московское «Торпедо» и «Урал». 37-летний Дюпин был игроком «Динамо» из Бийска, «Динамо» из Барнаула, «Металлурга-Кузбасса», «СКА-Хабаровск», «Кубани», «Анжи» и «Рубина».
Напомним, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» забил три безответных мяча в ворота московского «Динамо», впервые став чемпионов страны. Гегемония петербургского «Зенита» продлилась шесть лет. Тренер команды Мурад Мусаев сравнил триумф с радостью от рождения ребёнка. Президент России Владимир Путин поздравил клуб с исторической победой.