Неподдельные эмоции: В Сети завирусилось видео реакции владельца «Краснодара» на победу в РПЛ

Буря эмоций накрыла президента и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого после вчерашней триумфальной победы его команды в чемпионате России. К слову, первой в истории клуба. Момент его искренней радости стал настоящим мемом в Интернете. Примечательно, что видео с реакцией Галицкого оказалось популярнее и интереснее для пользователей соцсетей, чем моменты радости самих игроков.