Неподдельные эмоции: В Сети завирусилось видео реакции владельца «Краснодара» на победу в РПЛ
Реакция Галицкого на чемпионство «Краснодара» в РПЛ попала на видео
Буря эмоций накрыла президента и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого после вчерашней триумфальной победы его команды в чемпионате России. К слову, первой в истории клуба. Момент его искренней радости стал настоящим мемом в Интернете. Примечательно, что видео с реакцией Галицкого оказалось популярнее и интереснее для пользователей соцсетей, чем моменты радости самих игроков.
Момнент неподдельных эмоций Галицкого. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galitsky_sergey
«Момент, ради которого стоит пахать, изобретать, тратить, вдохновлять, строить, растить и жить своими идеями 17 лет!» — подписал Галицкий пост с видео.
Он также выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в работе клуба и подготовке спортсменов на протяжении всего времени существования «Краснодара».
Напомним, что накануне ФК «Краснодар» впервые в истории российского футбола завоевал звание чемпиона страны. Ошеломляющий успех в РПЛ вызвал бурю эмоций у главного тренера клуба Мурада Мусаева. Он признался, что переживает чувства, сравнимые с рождением ребёнка, и до сих пор не может осознать, что его команда стала чемпионом.
Сергей Галицкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galitsky_sergey