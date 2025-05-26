Путин поздравил тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

Президент России Владимир Путин лично поздравил футбольный клуб «Краснодар» с исторической победой в чемпионате России. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства позвонил губернатору региона Вениамину Кондратьеву, а также главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — сообщил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 и набрал 67 очков, обойдя «Зенит», который шесть лет подряд удерживал лидерство. Чемпионский титул «быкам» обеспечили точные удары Джона Кордобы, Никиты Кривцова и пенальти от Эдуарда Сперцяна в добавленное время. Третье место по итогам сезона занял ЦСКА.