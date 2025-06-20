ERR: На юго-востоке Эстонии началось строительство линии обороны у границ с РФ

На юго-востоке Эстонии стартовало строительство оборонительных линий у границы с Россией. В 2025 году на эти цели будет выделено около €4,4 миллиона. Об этом информирует портал национального гостелерадио ERR.

Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали возведение защитных сооружений, которые станут частью Балтийской линии обороны. На отдельных участках эстонско-российской границы уже осуществляется создание противотанковых рвов, а к концу года планируется построить не менее 28 бункеров и множество складских площадок.

В январе 2024 года Министерство обороны Эстонии сообщило о достигнутой договорённости между балтийскими странами о создании «линии обороны» на границе с Россией. Одна из целей этого проекта — защита от потенциальных военных угроз. По информации газеты Postimees, власти Эстонии намерены построить около 600 бункеров на восточной границе в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России.

В июне 2024 года агентство Reuters сообщило, что Польша и страны Балтии обратились к Евросоюзу с просьбой выделить финансирование для создания линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Авторы письма подчеркнули необходимость координации этого процесса с НАТО и соблюдения военных стандартов альянса. По оценкам дипломатов, строительство оборонительной линии протяженностью 700 километров потребует не менее €2,5 миллиарда.