ERR: На юго-востоке Эстонии началось строительство линии обороны у границ с РФ
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На юго-востоке Эстонии стартовало строительство оборонительных линий у границы с Россией. В 2025 году на эти цели будет выделено около €4,4 миллиона. Об этом информирует портал национального гостелерадио ERR.
Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали возведение защитных сооружений, которые станут частью Балтийской линии обороны. На отдельных участках эстонско-российской границы уже осуществляется создание противотанковых рвов, а к концу года планируется построить не менее 28 бункеров и множество складских площадок.
В январе 2024 года Министерство обороны Эстонии сообщило о достигнутой договорённости между балтийскими странами о создании «линии обороны» на границе с Россией. Одна из целей этого проекта — защита от потенциальных военных угроз. По информации газеты Postimees, власти Эстонии намерены построить около 600 бункеров на восточной границе в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России.
В июне 2024 года агентство Reuters сообщило, что Польша и страны Балтии обратились к Евросоюзу с просьбой выделить финансирование для создания линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Авторы письма подчеркнули необходимость координации этого процесса с НАТО и соблюдения военных стандартов альянса. По оценкам дипломатов, строительство оборонительной линии протяженностью 700 километров потребует не менее €2,5 миллиарда.
Ранее генерал-майор Вахур Карус, начальник Генштаба Эстонии, заявил, что в приграничном с Россией городе Нарва планируется создать военную базу. На первом этапе туда направят 200–250 военнослужащих, включая профессиональных военных, призывников и резервистов. В начале мая в Нарве состоялись учения, в ходе которых военные отрабатывали отражение возможных атак мигрантов. По сценарию они могли бы массово пытаться проникнуть в Эстонию из России.