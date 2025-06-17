«Принесём войну»: Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил принести войну России
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Об этом сообщило издание Defense One.
«Новая концепция заключается в том, что если Россия придёт, то мы принесём войну в Россию», — сказал он.
По словам главы МИД Эстонии, новая оборонная стратегия НАТО предусматривает немедленный и симметричный ответ в случае нападения. Он отметил, что в конце июня на саммите альянса обсудят увеличение военных расходов и сценарии быстрой реакции. При этом на Западе всё чаще звучат прямые угрозы в адрес Москвы.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, обвинив Москву в нарушении воздушного пространства. Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил, что российскому дипломату была вручена нота протеста. Однако конкретных доказательств инцидента Таллин не представил.