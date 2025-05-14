МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты. Причиной стало якобы нарушение РФ воздушного пространства прибалтийской страны. Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту», — написал министр в соцсети X

О каких-либо доказательствах этого не сообщается.