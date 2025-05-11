В Эстонии впервые за 20 лет уехало за рубеж больше россиян, чем прибыло

В Эстонии поставлен рекорд по оттоку русскоязычного населения из страны. Впервые за 20 лет число уехавших за рубеж россиян превысило количество прибывших. Об этом сообщается в статье главного аналитика Департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика. Там подчёркивается, что приток населения из России достиг исторического минимума.

Так, в 2024 году в страну переехало всего 600 россиян, что в три раза меньше, чем в 2019 году. По мнению аналитиков, всё это связано с губительной миграционной политикой в Эстонии, падением уровня жизни, экономическим кризисом. При этом в Эстонию перестали перебираться на ПМЖ и жители других государств, а также коренные эстонцы при первой возможности готовы покинуть родину.

В прошлом году, Эстонию покинуло больше граждан, чем прибыло. Чаще всего уезжают мужчины в возрасте 30–44 лет, составляющие основное трудоспособное население. Кроме того, покидают государство и целые семьи, ищущие лучших условий жизни. По статистике, наибольший отток населения идёт в Финляндию, на втором месте — Британия, а затем идут Россия, Германия и США.