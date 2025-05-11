В Эстонии впервые за 20 лет уехало за рубеж больше россиян, чем прибыло
Эксперт Лоик: Эмиграция россиян из Эстонии поставила исторический рекорд
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В Эстонии поставлен рекорд по оттоку русскоязычного населения из страны. Впервые за 20 лет число уехавших за рубеж россиян превысило количество прибывших. Об этом сообщается в статье главного аналитика Департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика. Там подчёркивается, что приток населения из России достиг исторического минимума.
Так, в 2024 году в страну переехало всего 600 россиян, что в три раза меньше, чем в 2019 году. По мнению аналитиков, всё это связано с губительной миграционной политикой в Эстонии, падением уровня жизни, экономическим кризисом. При этом в Эстонию перестали перебираться на ПМЖ и жители других государств, а также коренные эстонцы при первой возможности готовы покинуть родину.
В прошлом году, Эстонию покинуло больше граждан, чем прибыло. Чаще всего уезжают мужчины в возрасте 30–44 лет, составляющие основное трудоспособное население. Кроме того, покидают государство и целые семьи, ищущие лучших условий жизни. По статистике, наибольший отток населения идёт в Финляндию, на втором месте — Британия, а затем идут Россия, Германия и США.
Ранее начальник Генерального штаба Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил, что страна планирует разместить военную базу в городе Нарва, находящемся у границы с Россией. Изначально туда отправят около 200–250 человек — как кадровых военных, так и призывников с резервистами. В начале мая в Нарве прошли учения военных. Они обучались отражать атаки мигрантов, которые якобы захотят тысячами прорваться в «благополучную» Эстонию из России.