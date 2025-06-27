Остаётся выразить сожаление: Песков оценил готовность Эстонии разместить ядерное оружие НАТО

Руководство прибалтийских стран высказывает множество абсурдных мыслей. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность Эстонии разместить на своей территории самолёты НАТО с ядерным оружием.

Дмитрий Песков о потенциальном появлении самолётов с ядерным оружием НАТО в Эстонии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«[Размещение в Эстонии самолётов НАТО с ядерным оружием] несёт для Москвы непосредственную опасность. Очень много абсурдных мыслей, к сожалению, высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи», — констатировал спикер Кремля.

Песков добавил, что у России и прибалтийских стран фактически не осталось отношений. Поэтому изменить их в худшую сторону будет сложно.