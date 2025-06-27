Остаётся выразить сожаление: Песков оценил готовность Эстонии разместить ядерное оружие НАТО
Песков: Самолёты с ядерным оружием НАТО в Эстонии будут угрожать Москве
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Руководство прибалтийских стран высказывает множество абсурдных мыслей. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность Эстонии разместить на своей территории самолёты НАТО с ядерным оружием.
Дмитрий Песков о потенциальном появлении самолётов с ядерным оружием НАТО в Эстонии. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«[Размещение в Эстонии самолётов НАТО с ядерным оружием] несёт для Москвы непосредственную опасность. Очень много абсурдных мыслей, к сожалению, высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи», — констатировал спикер Кремля.
Песков добавил, что у России и прибалтийских стран фактически не осталось отношений. Поэтому изменить их в худшую сторону будет сложно.
Напомним, сегодня в интервью глава эстонского Минобороны сказал, что истребители F-35 с тактическими ядерными бомбами уже бывали в Эстонии и скоро вновь будут задействованы в охране неба страны. Позиция Таллина, по его словам, неизменна: эстонцы готовы принять эти самолёты, без оглядки на то, какое из государств-союзников их поставило и будет ли на их борту ядерное вооружение.