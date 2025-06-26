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26 июня, 13:16

Песков раскрыл, когда пройдёт третий раунд переговоров с Украиной

Песков: Третий раунд переговоров РФ и Украины назначат после обмена пленными

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле назначат после завершения обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договорённостей, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — заявил Песков.

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Ранее в Кремле заявили, что Киеву ещё предстоит принять изменившиеся реалии конфликта. По мнению Пескова, украинская сторона ознакомилась с предложениями, переданными Россией, но пока не в полной мере осознала сложившуюся ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ выразил оптимизм относительно перспектив дипломатического урегулирования, надеясь, что дальнейшие переговоры откроют путь к проведению третьего раунда.

Александр Юнашев
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