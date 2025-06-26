Песков раскрыл, когда пройдёт третий раунд переговоров с Украиной

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле назначат после завершения обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договорённостей, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — заявил Песков.