Песков раскрыл, когда пройдёт третий раунд переговоров с Украиной
Песков: Третий раунд переговоров РФ и Украины назначат после обмена пленными
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле назначат после завершения обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договорённостей, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — заявил Песков.
Ранее в Кремле заявили, что Киеву ещё предстоит принять изменившиеся реалии конфликта. По мнению Пескова, украинская сторона ознакомилась с предложениями, переданными Россией, но пока не в полной мере осознала сложившуюся ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ выразил оптимизм относительно перспектив дипломатического урегулирования, надеясь, что дальнейшие переговоры откроют путь к проведению третьего раунда.