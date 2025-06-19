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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 июня, 08:33

Для урегулирования конфликта Киеву предстоит перейти к стадии принятия, заявил Песков

Песков: В Киеве ещё не поняли реалий, складывающихся в конфликте на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Киевскому режиму предстоит осознать и принять складывающиеся реалии конфликта на Украине, пока окончательного понимания в Киеве нет. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украине предстоит, безусловно, понять, что ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад. Украине предстоит понять реалии и принять эти реалии. Судя по всему, до конца — нет [Украина не понимает реалии], но, по крайней мере, там наверняка внимательно читали тот текст меморандума, который мы передали. Он, собственно, содержит все эти новые реалии», — пояснил спикер Кремля, выразив надежду, что дальнейшая дипломатическая работа позволит перейти к третьему раунду переговоров.

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Напомним, что два раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле в мае и июне 2025 года привели к крупнейшему за всё время конфликта обмену пленными. Домой вернулись по 1000 освобождённых военнослужащих с каждой стороны, в том числе тяжелораненые бойцы и молодые военные — до 25 лет. Дмитрий Песков назвал это ключевым достижением стамбульского дипломатического процесса. Также проводился обмен телами погибших военнослужащих.

Александр Юнашев
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