Конфликт на Украине мог бы прийти к своему логическому завершению, но европейские политики очень активно вмешиваются в процесс и подбивают Киев к продолжению боевых действий. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решён. Я планировал, что, в принципе определённые договорённости по меморандумам будут выработаны уже в мае, но, к сожалению, видите, как получилось», — ответил он на вопрос о возможных сроках окончания конфликта.

По словам парламентария, Европа готова пустить в ход любые ресурсы для препятствования достижению мира на Украине. Депутат назвал это саботажем со стороны европейских лидеров.