В Госдуме обвинили ЕС в попытке сорвать переговоры Москвы и Киева
Депутат Чепа назвал саботажем действия ЕС в отношении соглашений Москвы и Киева
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Конфликт на Украине мог бы прийти к своему логическому завершению, но европейские политики очень активно вмешиваются в процесс и подбивают Киев к продолжению боевых действий. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решён. Я планировал, что, в принципе определённые договорённости по меморандумам будут выработаны уже в мае, но, к сожалению, видите, как получилось», — ответил он на вопрос о возможных сроках окончания конфликта.
По словам парламентария, Европа готова пустить в ход любые ресурсы для препятствования достижению мира на Украине. Депутат назвал это саботажем со стороны европейских лидеров.
Ранее в Кремле заявили, что Киеву ещё предстоит принять изменившиеся реалии конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина пока не до конца осознаёт новое положение дел, хотя, вероятно, внимательно изучила предложения, переданные российской стороной. 2 июня Москва и Киев обменялись меморандумами о вариантах завершения конфликта.