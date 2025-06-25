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25 июня, 15:30

Трамп объяснился за обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп: Украинский конфликт сложнее, чем другие войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На полях саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп отступил от своих прежних заявлений о возможности быстрого урегулирования украинского конфликта. Он признал, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось, и объяснил, почему не смог бы разрешить её за 24 часа.

«Война на Украине сложнее, чем другие войны», — сказал американский лидер.

Трамп назвал президента России Владимира Путина непростой личностью. Он также признал наличие разногласий с Владимиром Зеленским. Кроме того, хозяин Белого дома пояснил, что его заявление о возможности завершения конфликта за 24 часа следует понимать как сарказм, а не как реальное обещание.

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Ранее сообщалось, что переговоры между Трампом и Зеленским прошли на полях саммита НАТО в Гааге и длились около 40 минут. Встреча прошла за закрытыми дверями — без журналистов и трансляции. Вскоре Трамп и Зеленский по-разному описали прошедшую встречу.

Наталья Демьянова
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