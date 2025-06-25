Трамп объяснился за обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

На полях саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп отступил от своих прежних заявлений о возможности быстрого урегулирования украинского конфликта. Он признал, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось, и объяснил, почему не смог бы разрешить её за 24 часа.

«Война на Украине сложнее, чем другие войны», — сказал американский лидер.