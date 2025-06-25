Говорили о мире или просто поболтали? Трамп и Зеленский по-разному описали прошедшую встречу

Заявления президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского о прошедшей встрече на полях саммита НАТО разошлись. Американский лидер сказал на пресс-конференции, что не поднимал тему прекращения огня, в то время как глава киевского режима написал в своей соцсети Х об обсуждении мира.

«Я не обсуждал с Зеленским прекращение огня в Украине. Я просто хотел узнать, как у него дела», — сказал Трамп.

Зеленский же заявил, что переговоры были «длительными и содержательными». По его словам, обсуждались все ключевые вопросы, включая возможное прекращение огня и достижение устойчивого мира. Он также отметил, что детали беседы будут раскрыты позже.