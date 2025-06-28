Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины

Литва, Латвия и Эстония уведомили ООН о своем решении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин. Официальные заявления были опубликованы в министерствах иностранных дел этих стран. В частности, латвийские дипломаты подчеркнули, что отказ от обязательств позволит стране гибко реагировать на вызовы и значительно укрепить систему оборонительных мер для защиты территории и населения.

По информации МИД Латвии, документы о выходе были переданы 27 июня. Согласно условиям конвенции, прекращение участия вступит в силу спустя полгода после подачи уведомления. Аналогичную позицию подтвердили и в Эстонии, где отметили необходимость расширения возможностей армии в текущей сложной обстановке безопасности региона.

Глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис отметил, что решение далось нелегко, но Литва нервничает из-за растущих угроз. По его словам, государство готово применять все доступные меры, включая военные, чтобы гарантировать неприкосновенность суверенитета и безопасность граждан, а также защиту каждого сантиметра территории НАТО.