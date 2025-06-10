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10 июня, 09:45

«Маленькие хулиганчики»: Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с дворовой шпаной

Лавров сравнил страны Прибалтики с дворовыми хулиганами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл аналогию между действиями прибалтийских государств и поведением уличных хулиганов. Министр отметил, что поведение Таллина, Вильнюса и Риги вызывает у него ассоциации из детства.

«Когда выходишь после школы погулять во двор, и такие три маленьких хулиганчика подбегают, начинают просить 15 копеек и отнимать бутерброд», — отметил дипломат.

Лавров пояснил, что когда пытаешься призвать к порядку мелких нарушителей, неизменно появляется руководящая ими «большая шпана». По словам главы МИД, Запад использует прибалтийские государства в своих интересах, главной целью которых является ослабление России.

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Ранее в Эстонии назвали сроки отправки войск на Украину и повторили историю из анекдота. В Латвии тем временем возбудили дело против депутата за высказывания на русском. А в Литве потребовали запретить банкам России доступ к SWIFT.

Александра Мышляева
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