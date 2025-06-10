«Маленькие хулиганчики»: Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с дворовой шпаной

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл аналогию между действиями прибалтийских государств и поведением уличных хулиганов. Министр отметил, что поведение Таллина, Вильнюса и Риги вызывает у него ассоциации из детства.

«Когда выходишь после школы погулять во двор, и такие три маленьких хулиганчика подбегают, начинают просить 15 копеек и отнимать бутерброд», — отметил дипломат.