«Маленькие хулиганчики»: Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с дворовой шпаной
Лавров сравнил страны Прибалтики с дворовыми хулиганами
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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл аналогию между действиями прибалтийских государств и поведением уличных хулиганов. Министр отметил, что поведение Таллина, Вильнюса и Риги вызывает у него ассоциации из детства.
«Когда выходишь после школы погулять во двор, и такие три маленьких хулиганчика подбегают, начинают просить 15 копеек и отнимать бутерброд», — отметил дипломат.
Лавров пояснил, что когда пытаешься призвать к порядку мелких нарушителей, неизменно появляется руководящая ими «большая шпана». По словам главы МИД, Запад использует прибалтийские государства в своих интересах, главной целью которых является ослабление России.